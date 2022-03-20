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У Києві відкриють чотири безкоштовні ресторани для пенсіонерів

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20 березня, 15:15
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В українській столиці благодійна мережа "Паляниця" годуватиме літніх людей безкоштовно – один ресторан уже розпочав свою роботу
У Києві відкриють чотири ресторани для пенсіонерів
У Києві відкриють чотири ресторани для пенсіонерів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відкрили перший ресторан "Паляниця", де щодня з 12:00 до 15:00 пенсіонерів безкоштовно пригощають гарячими обідами. Ще три такі ж заклади розпочнуть роботу 22 березня.

Про це повідомив ресторатор Алекс Купер.

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Вчора ресторан відкрили на вулиці Великій Васильківській, 49а (приміщення ресторану "Чорноморка").

Фото: Костянтин Усов

Нові заклади благодійної мережі "Паляниця" будуть за адресами:

  • вулиця Ярославська, 5/2 (Поділ);
  • вулиця Княжий Затон, 16-Д (Осокорки);
  • проспект Науки, 8 (Деміївка).

Ситуація у столиці

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