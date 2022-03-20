У Києві відкриють чотири безкоштовні ресторани для пенсіонерів

У Києві відкрили перший ресторан "Паляниця", де щодня з 12:00 до 15:00 пенсіонерів безкоштовно пригощають гарячими обідами. Ще три такі ж заклади розпочнуть роботу 22 березня.
Про це повідомив ресторатор Алекс Купер.
Вчора ресторан відкрили на вулиці Великій Васильківській, 49а (приміщення ресторану "Чорноморка").
Нові заклади благодійної мережі "Паляниця" будуть за адресами:
- вулиця Ярославська, 5/2 (Поділ);
- вулиця Княжий Затон, 16-Д (Осокорки);
- проспект Науки, 8 (Деміївка).
Ситуація у столиці
- У Києві з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 222 особи, з них 60 цивільних, серед них 4 дитини
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мешканці столиці можуть отримати продукти, ліки та речі першої необхідності у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найнеобхіднішого.
- Тим часом російську армію відкинули від Києва правому березі Дніпра на 70 кілометрів. Проте противник продовжує обстрілювати українську інфраструктуру, тому місто готується до оборони.
- Окупанти почали використовувати нове озброєння, яке спускають на парашутах.