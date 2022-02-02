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Без опадів, але холодно: погода у Києві 2 лютого

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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2 лютого, 07:00
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Сьогодні в столиці очікується хмарна погода без сильного вітру
У столиці буде "мінусова" температура/Колаж: "Сьогодні"
У столиці буде "мінусова" температура/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у середу, 2 лютого, буде прохолодною. У столиці прогнозують "мінусову температуру". Опадів не буде. Швидкість вітру сягатиме 3 м/с.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Ані снігу, ані дощу не буде. Стовпчики термометрів коливатимуться від -6 до +1 градуса. Вітер — 2-3 м/с. Через мороз у столиці можлива ожеледиця.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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