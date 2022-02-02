Без осадков, но холодно: погода в Киеве 2 февраля

Сегодня в столице ожидается облачная погода без сильного ветра

В столице будет "минусовая" температура/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в среду, 2 февраля, будет прохладной. В столице прогнозируют "минусовую температуру". Осадков не будет. Скорость ветра будет достигать 3 м/с.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Сегодня с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ни снега, ни дождя не будет. Столбики термометров будут колебаться от -6 до +1 градуса. Ветер — 2-3 м/с. Из-за мороза в столице возможна гололедица.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда: