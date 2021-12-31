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Понад 20 машин! Під Києвом масова ДТП через ожеледицю (відео)

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31 грудня, 11:30
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Відео знімали очевидці інциденту, що трапився
Аварії трапилися вранці / Колаж "Сьогодні"
Аварії трапилися вранці / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 31 грудня, на Бориспільській трасі під Києвом через ожеледицю зіткнулися близько 20 автомобілів. Декілька аварій сталися одна за одною. Обійшлося все без жертв.

Відео з'явилося у telegram-каналі Київ Оперативний.

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Деталі

Аварії трапилися сьогодні вранці. Відео, що з'явилося у мережі, знімали очевидці ДТП.

"На перший погляд навіть не порахувати, скільки автомобілів тут побилося вранці через слизьку дорогу", – написано під відео.

Що кажуть у поліції

На лінію "102" всього надійшло 7 викликів про "ДТП без травмованих" Бориспільським шосе, повідомили сайт "Сьогодні" в патрульній поліції Києва.

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"Усього постраждали 24 автомобілі. На місце події направили 5 екіпажів патрульної поліції. Вони склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП. Це всі різні ДТП на тій ділянці дороги", – додали в поліції.

Погода 31 грудня в Україні

У східній частині буде холодно. Вночі від -6 до -11 градусів, а вдень від -1 до -6 градусів. Сніг варто чекати у другій половині дня та ввечері.

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Захід України завершить 2021-й найтеплішою погодою. Вдень температура повітря підніметься до +6 градусів. Також буде дощ та мокрий сніг.

На півдні України вночі та вранці буде сухо. Іноді з'являтиметься сонце. Вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. Максимальна температура повітря – від двох градусів морозу до чотирьох градусів тепла.

У центральній частині України буде мокрий сніг та дощ. Температуру синоптики обіцяють близько 0.

Північну частину України вночі ще трохи поморозить. Там від -3 до -8 градусів. А вдень буде відлига. Тільки на Сумщині стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.

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