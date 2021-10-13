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Лікарні заповнені, а хворих все більше: у Києві погіршилася ситуація з COVID-19

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
13 жовтня, 10:50
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Відділення, які приймають хворих на коронавірус, заповнені майже на 47%
Захворюваність коронавірусом у Києві зростає. Фото: колаж "Сьогодні"
Захворюваність коронавірусом у Києві зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві ситуація з поширенням коронавірусу стрімко погіршується. Відділення лікарень, які приймають COVID-хворих, заповнені майже на 47%.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Вірус став більш агресивним

Як розповів Кличко, відділення столичних лікарень, які приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47%.

Щодня одна з опорних лікарень – Олександрівська – приймає понад 50 нових пацієнтів. Загалом у місті госпіталізують вже більше 300 хворих на добу. Лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним. Також набагато більше почало хворіти дітей.

Статистика коронавірусу в Києві

На сьогоднішній день у столиці на стаціонарному лікуванні з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходяться 1 837 пацієнтів. 1297 із них – у важкому стані. 30 підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Ще 155 – на неінвазивній штучній вентиляції легенів. Кисневої підтримки потребують 1512.

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Крім того, 195 осіб знаходяться у стаціонарах з підозрою на COVID-19.

Пацієнти з коронавірусом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Пацієнти з коронавірусом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

95% пацієнтів – не щеплені

Інфекціоністи підкреслюють, що понад 95% пацієнтів, які потрапляють до лікарні з коронавірусом – не щеплені. У невакцинованих хворих частіше зустрічаються ускладнення внаслідок хвороби.

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