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Більше доби без води та їжі: під Києвом поліція врятувала бабусю (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
23 грудня, 12:38
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Правоохоронці відчинили вікно та потрапили до квартири. Там вони побачили жінку, що лежала на підлозі
Під Києвом поліцейські врятували жінку похилого віку. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Києвом поліцейські врятували жінку похилого віку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вишгороді Київської області поліцейські врятували бабусю, яка понад півтори доби пролежала на підлозі. Літня жінка була без води та їжі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Без їжі та води

18 грудня до поліції надійшов виклик від чоловіка, що його бабуся не виходить на зв'язок, а його ключі від квартири не підходять. На місце оперативно прибули патрульні.

У підсумку правоохоронці відчинили вікно та потрапили до квартири. Там вони побачили бабусю, що лежала на підлозі.

За попередніми даними, 74-річна жінка пролежала на підлозі без води та їжі півтора дні. Останнім часом бабуся мала проблеми з тиском. Жінці стало погано, і вона не могла самостійно піднятися, а на допомогу ніхто не прийшов, бо вона живе сама.

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Підняти трубку від схвильованих рідних, які проживають у Києві, бабуся не мала змоги.

На місце також прибули медики. Наразі бабуся почувається краще, а рідні пообіцяли більше не залишати її без нагляду.

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Бабуся лежала на підлозі. Фото: поліція Київської області

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