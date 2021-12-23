Больше суток без воды и еды: под Киевом полиция спасла бабушку (фото)

Правоохранители открыли окно и попали в квартиру. Там они увидели лежавшую на полу женщину

Под Киевом полицейские спасли пожилую женщину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Вышгороде Киевской области полицейские спасли бабушку, которая более полутора суток пролежала на полу. Пожилая женщина была без воды и еды.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Без еды и воды

18 декабря в полицию поступил вызов от мужчины, что его бабушка не выходит на связь, а его ключи от квартиры не подходят. На место оперативно прибыли патрульные.

В результате правоохранители открыли окно и попали в квартиру. Там они увидели лежавшую на полу бабушку.

По предварительным данным, 74-летняя женщина пролежала на полу без воды и еды полтора дня. В последнее время у бабушки были проблемы с давлением. Женщине стало плохо, и она не могла самостоятельно подняться, а на помощь никто не пришел, поскольку она живет сама.

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Поднять трубку от взволнованных родных, проживающих в Киеве, бабушка не имела возможности.

На место также прибыли медики. Сейчас бабушка чувствует себя лучше, а родные пообещали больше не оставлять ее без присмотра.

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Бабушка лежала на полу. Фото: полиция Киевской области

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