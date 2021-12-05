Бомбосховища у Києві перевіряють через російську загрозу? Ми перевірили чутки

У столиці постійно перевіряють стан усіх бомбосховищ міста

У столиці перевіряють бомбосховища / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилася інформація, що у Києві активно перевіряють бомбосховища та проводять навчання тероборони на фоні напруженої ситуації на кордонах України. Яка ситуація насправді – дізнавався "Сьогодні".

У департаменті муніципальної безпеки КМДА нас запевнили, що постійно перевіряють стан усіх бомбосховищ міста.

Реклама

"Ми постійно ведемо цю роботу. Перевірки проводимо по всіх 10 районах міста. Перевіряються бомбосховища та об'єкти подвійного використання. Це планові перевірки. Ми контролюємо, щоб балансоутримувачі забезпечували порядок на цих об'єктах", – повідомили сайту "Сьогодні" у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Скільки притулків у столиці

Як раніше заявив під час виступу на засіданні Колегії КМДА директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука, в умовах "перманентної збройної загрози з боку РФ важливим напрямом діяльності Департаменту муніципальної безпеки є забезпечення цивільного захисту населення".

На сьогоднішній день у Києві існує:

3687 цокольних та підвальних приміщень;

409 підземних паркінгів;

272 підземні переходи;

47 підземних приміщень метрополітену;

514 сховищ.

Читайте також: