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Бомбосховища у Києві перевіряють через російську загрозу? Ми перевірили чутки

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 грудня, 15:37
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У столиці постійно перевіряють стан усіх бомбосховищ міста
У столиці перевіряють бомбосховища
У столиці перевіряють бомбосховища / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилася інформація, що у Києві активно перевіряють бомбосховища та проводять навчання тероборони на фоні напруженої ситуації на кордонах України. Яка ситуація насправді – дізнавався "Сьогодні".

У департаменті муніципальної безпеки КМДА нас запевнили, що постійно перевіряють стан усіх бомбосховищ міста.

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"Ми постійно ведемо цю роботу. Перевірки проводимо по всіх 10 районах міста. Перевіряються бомбосховища та об'єкти подвійного використання. Це планові перевірки. Ми контролюємо, щоб балансоутримувачі забезпечували порядок на цих об'єктах", – повідомили сайту "Сьогодні" у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Скільки притулків у столиці

Як раніше заявив під час виступу на засіданні Колегії КМДА директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука, в умовах "перманентної збройної загрози з боку РФ важливим напрямом діяльності Департаменту муніципальної безпеки є забезпечення цивільного захисту населення".

На сьогоднішній день у Києві існує:

  • 3687 цокольних та підвальних приміщень;
  • 409 підземних паркінгів;
  • 272 підземні переходи;
  • 47 підземних приміщень метрополітену;
  • 514 сховищ.

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