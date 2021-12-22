Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Кинули на морозі: у Києві біля магазину прив'язали собаку (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
22 грудня, 16:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тварина перебуває у ветеринарній лікарні і добре почувається
У місті шукають господарів тварини/Колаж "Сьогодні"
У місті шукають господарів тварини/Колаж "Сьогодні"

У Києві невідомі прив'язали собакубіля магазину та залишили його там на кілька годин. Тварину передали до ветеринарної лікарні.

Про це повідомляє центр захисту тварин.

Реклама

Не перший випадок

Подібні історії зовсім не рідкість, стверджують у центрі. Собаці, якого залишили біля магазину, один рік.

"Ми сподіваємося на краще. Можливо, його господарі з якихось причин не змогли забрати тварину. Можливо вони її шукають. Якщо ви дізналися про цього красеня – повідомте його господарям, що він у Київській міській лікарні ветеринарної медицини", – додали у центрі захисту тварин.

Який стан покинутого собаки

У Київській міській лікарні ветеринарної медицини сайту "Сьогодні" розповіли, що стан собачки нормальний.

Реклама

"Тварина почувається добре. Ми сподіваємось, що її господар знайдеться і вона повернеться додому" , – повідомили у лікарні.

Покинута собака, яку залишили біля магазину. Фото: центру захисту тварин
Покинута собака, яку залишили біля магазину. Фото: центру захисту тварин

У парку Києва собаку залишили прив'язаною до дерева

У Парку партизанської слави виявили собаку, який був прив'язаний до дерева. На думку очевидців, тварина – стаффордширський тер'єр – простояла на спеці два дні і була дуже агресивною.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

8 028

захворіло за тиждень в Києві

+11%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.26

Російський рубль (₽)

0.3687

Євро (€)

30.79

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти