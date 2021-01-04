Локдаун-2021: що чекає Київ

Обмеження активності вже вводилося в Україні і в Києві, але особливих позитивних результатів не дало

Київ продовжує готуватися до локдауну, який, згідно з планами уряду, повинні ввести з 8 січня.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Введення локдауну – це виключно рішення Кабінету міністрів України. Тому тут я не можу сказати – буде він введений чи ні. Але місто готується до введення локдауну з 8 січня. Київ готовий до різних ситуацій – і до локдауну, і без нього. У будь-якому разі нами буде проводитися моніторинг ситуації в місті", – повідомив сайту "Сьогодні" глава Госпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, він не в курсі, чи буде скасований локдаун і впроваджений, наприклад, карантин вихідного дня. Нагадаємо, до Нового року це обмеження активності вже вводилося в Україні і в Києві, але особливих позитивних результатів не дало.

"Чи замінять локдаун карантином вихідного дня – невідомо. Це виключно прерогатива уряду, навіть не Міністерства охорони здоров'я. Ми будемо виконувати його постанову. Київ готовий до виконання будь-якого рішення, яке буде отримано від уряду", – додає Рубан.

Раніше ми повідомляли, що в Україні продовжує знижуватися кількість нових заражених COVID-19.

Також нагадаємо, крім локдауну, в Україні ввели з 19 грудня нові обмеження в рамках загальнонаціонального карантину.

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