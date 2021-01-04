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Будет ли локдаун-2021: Киев готов к любому виду ограничений

4 января, 14:33

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Ограничение активности уже вводилось в Украине и в Киеве, но особых позитивных результатов не дало

В Киеве готовятся к локдауну, который по планам правительства должны ввести с 8 января. Сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, не изменились ли планы у властей.

"Введение локдауна – это исключительно решение Кабинета министров Украины. Поэтому тут я не могу сказать – будет он введен или нет. Но город готовится к введению локдауна с 8 января. Киев готов к разным ситуациям – и к локдауну, и без него. В любом случае нами будет проводиться мониторинг ситуации в городе", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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По его словам, он не в курсе будет ли отменен локдаун и внедрен, например, карантин выходного дня. Напомним, до Нового года это ограничение активности уже вводилось в Украине и в Киеве, но особых позитивных результатов не дало.

"Заменят ли локдаун карантином выходного дня – неизвестно. Это исключительно прерогатива правительства, даже не министерства охраны здоровья. Мы будем выполнять его постановление. Киев готов к выполнению любого решения, которое будет получено от правительства", – добавляет Рубан.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжает снижаться количество новых заразившихся COVID-19.

Также напомним, помимо локдауна, в Украине ввели с 19 декабря новые ограничения в рамках общенационального карантина.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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Киев карантин локдаун карантин выходного дня

Источник: Сегодня

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