Чи буде повний локдаун у Києві? Кличко відповів

Влада спостерігає за ситуацією та оперативно на неї реагує

Коронавірус в Україні поширюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що найближчим часом у столиці не планують запроваджувати повний локдаун. За його словами, на сьогодні ситуація з коронавірусом вирівнялася.

Про це Кличко повідомив в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

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У Києві налагоджується ситуація із COVID-19

Як розповів мер, на сьогодні у столиці ситуація з коронавірусом вирівнялася. Зважаючи на динаміку зниження кількості госпіталізацій та відсотка завантаженості ліжок із киснем у медзакладах Києва, комісія з НС міста вже ухвалила рішення про повернення за парти учнів усіх класів столичних шкіл.

"Очне навчання відновлять з понеділка, 22 листопада. Таке рішення ухвалили, спираючись на рекомендації фахівців – медиків, вірусологів", – наголосив міський голова.

Кличко підкреслив: тому про запровадження повного локдауну в Києві наразі не йдеться. До того ж влада спостерігає за ситуацією та оперативно на неї реагує.

Ситуація з поширенням вірусу – складна

Кличко також звернувся до мешканців столиці та наголосив, що ситуація з поширенням вірусу – складна. І показники захворюваності в Україні, на жаль, досі високі. Багато регіонів і Київ, зокрема, залишаються в "червоній" зоні.

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"Тому ми повинні бути обережними, свідомими і дотримуватися ключових протиепідемічних правил. Бо сьогодні головне – зберегти здоров"я і життя людей. Не допустити різкого сплеску захворювання й відповідно – колапсу медичної системи", – підсумував мер столиці.

Дедалі більше областей потрапляє у червону зону / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу у Києві

Станом на ранок 19 листопада у Києві зафіксовано 1782 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 299 випадків більше, ніж 18 листопада (1483 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 285 662 випадки COVID-19.

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Від початку епідемії у Києві:

одужали 243 435 осіб (1049 за добу)

померли 7096 осіб (41 за добу)

У Київській області зафіксовано 166 538 випадків COVID-19 (945 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 143 580 осіб (882 за добу)

померли 3888 осіб (45 за добу)

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