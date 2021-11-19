Антирекорд хворих за добу: яка ситуація з COVID-19 у Києві

Загалом у столиці підтверджено 285 662 випадки коронавірусу

У Києві продовжується "червона зона" карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 19 листопада у Києві помічено велику кількість хворих на коронавірус. Вже з 22 листопада школярі столиці мають повернутися за парти, але "червона зона" продовжується.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у Києві

Станом на ранок 19 листопада у Києві зафіксовано 1782 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 299 випадків більше, ніж 18 листопада (1483 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 285 662 випадки COVID-19.

Від початку епідемії у Києві:

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одужали 243 435 людей (1049 за добу)

померли 7 096 людей (41 за добу)

У Київській області зафіксовано 166 538 випадків COVID-19 (945 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 143 580 людей (882 за добу)

померли 3 888 людей (45 за добу)

В Україні посилюється ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

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Колишній мер Києва захворів на COVID-19

У колишнього мера Києва Олександра Омельченка підтвердили зараження коронавірусом. Наразі він перебуває у важкому стані. Про це повідомив Леонід Ємець.

"Щойно мер Віталій Кличко повідомив, що у Олександра Олександровича ковід. Він перебуває у лікарні і все непросто", – написав він.

У Києві продовжують підробляти COVID-сертифікати

У Києві викрили незаконну діяльність чоловіка, який робив та продавав підроблені COVID-сертифікати.

32-річний чоловік шукав "клієнтів" через соцмережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації.

Відомо, що йому допомагала сімейний лікар, яка вносила недостовірну інформацію до бази даних електронної системи охорони здоров'я і видавала COVID-сертифікат.

Встановлено, що "клієнти" платили за "послугу" 4 000 грн та отримували підроблені сертифікати поштою.

Наразі правоохоронці готують зловмисникам повідомлення про підозри. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Продовжується досудове розслідування.

У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводилися в "Дію"

Спочатку в електронну медичну систему "HELSI" вносилися неправдиві відомості про проходження громадянами вакцинації проти коронавірусу. Після цього COVID-сертифікат автоматично формувався у мобільному додатку "Дія".

Організував виготовлення та продаж підроблених сертифікатів вакцинації проти COVID-19, а також негативних ПЛР-тестів громадянин Болгарії.

У протизаконний бізнес він долучив своїх знайомих та столичного лікаря. Щоб не прищеплюватись, люди готові були платити 450 доларів за фейковий сертифікат, який, втім, відбивався у "Дії".

Коли Київ вийде із "червоної зони"?

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на сьогодні у Києві показники коронавірусу не говорять про стабілізацію. Дати виведення столиці із "червоної зони" наразі немає.

Про це Кузін повідомив у ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сьогодні".

За його словами, коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну № 1236. Щодо Києва, то показники не свідчать про стабілізацію.

"У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", – зазначив головний санітарний лікар України.

Він додав: поки що невідомо, коли столиця вийде із "червоної" карантинної зони.

"Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності теж немає", – наголосив Кузін.