Чи було мінування? В аеропорту "Бориспіль" шукали бомбу – деталі

На місці працювали поліцейські із собакою. Аеропорт свою роботу не припиняв

Аеропорт "Бориспіль" перевіряли через "мінування". Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 6 листопада, поліцейські провели перевірку можливого замінування аеропорту "Бориспіль". У підсумку жодних підозрілих предметів не виявлено.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Як стало відомо, начальник зміни оперативного центру аеропорту "Бориспіль" повідомив поліції про те, що до них надійшла анонімна інформація про можливі вибухи в одному з аеропортів Києва.

Співробітники вибухотехнічної служби спільно з поліцейськими аеропорту, інспекторами патрульної поліції, кінологічною службою Київської області та авіаційної безпеки обстежили приміщення терміналу "Д" та прилеглої території аеропорту.

Під час перевірки якихось підозрілих предметів виявлено не було.

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Зазначається, що аеропорт "Бориспіль" своєї роботи не припиняв і працює у штатному режимі.

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