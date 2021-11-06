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Чи було мінування? В аеропорту "Бориспіль" шукали бомбу – деталі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 15:43
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На місці працювали поліцейські із собакою. Аеропорт свою роботу не припиняв
Аеропорт "Бориспіль" перевіряли через "мінування". Фото: колаж "Сьогодні"
Аеропорт "Бориспіль" перевіряли через "мінування". Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 6 листопада, поліцейські провели перевірку можливого замінування аеропорту "Бориспіль". У підсумку жодних підозрілих предметів не виявлено.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Деталі

Як стало відомо, начальник зміни оперативного центру аеропорту "Бориспіль" повідомив поліції про те, що до них надійшла анонімна інформація про можливі вибухи в одному з аеропортів Києва.

Співробітники вибухотехнічної служби спільно з поліцейськими аеропорту, інспекторами патрульної поліції, кінологічною службою Київської області та авіаційної безпеки обстежили приміщення терміналу "Д" та прилеглої території аеропорту.

Під час перевірки якихось підозрілих предметів виявлено не було.

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Зазначається, що аеропорт "Бориспіль" своєї роботи не припиняв і працює у штатному режимі.

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