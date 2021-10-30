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Літні люди стали частіше подорожувати. Чи пристосований до цього аеропорт "Бориспіль"?

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
30 жовтня, 06:00
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В аеропорту розповіли, які умови нині створені для подорожей людей літнього віку
Аеропорт "Бориспіль" розповів про умови для людей похилого віку.
Аеропорт "Бориспіль" розповів про умови для людей похилого віку. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" створено всі необхідні умови для подорожей літніх людей. Адже українці поважного віку дедалі частіше користуються авіаперельотами.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

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Які умови для літніх людей є в аеропорту:

  • обладнані пандуси біля входів/виходів;
  • наявні пасажирські ліфти та ескалатори у терміналі;
  • обладнані лінії пріоритетного обслуговування, де люди похилого віку та пасажири з інвалідністю проходять контроль на авіаційну безпеку;
  • облаштовані низькі стійки прикордонного контролю для зручного оформлення пасажирів, які користуються колісними кріслами;
  • частина телефонів, що розташовані в громадських зонах терміналів аеропорту, встановлені на висоті 80 см від рівня підлоги.

Крім того, завжди можна попросити співробітників аеропорту про допомогу під час посадки та висадки з літака.

"Якщо ви відлітаєте з Міжнародного аеропорту "Бориспіль", обов’язково зателефонуйте за номером +38 (063) 980 67 49 (цілодобово) за 30 хвилин до вашого прибуття у термінал – ми надамо вам необхідну допомогу", обіцяють в аеропорту.

Літні люди стали активніше подорожувати

З кожним роком у ньому більшає людей літнього віку, адже середня тривалість життя у багатьох країнах невпинно зростає. За інформацією ООН, вікова група людей старших 65 років останніми роками зростає значно швидше за інші вікові групи. За прогнозом до 2050 року, літніх людей стане більше, ніж дітей та молоді до 24 років.

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"Літні люди стали більш активними і стали частіше подорожувати. Насправді це більш притаманно розвинутим країнам, де люди літнього віку мають фінансові заощадження і, як наслідок – можливість подорожувати світом", – зазначила голова правління експертної спільноти Pro.UD|Універсальний дизайн Олена Іванова.

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