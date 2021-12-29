Ціни на проїзд, продукти та масові протести. Що найбільше лякає киян у новому році

Далеко не всі жителі Києва переживають через незаплановані забудови, більшість турбує підвищення цін у столиці – результати опитування

Жителі Києва переживають здебільшого через зростання цін на товари та послуги / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість мешканців Києва під час планування життя у 2022 році переживають через зростання цін на продукти, послуги та нерухомість. Таку відповідь дали 73% опитаних українців. На другому місці – ціни на проїзд.

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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1. Зростання цін на продукти, послуги та нерухомість

Згідно з результатами опитування, жінки більше переживають через цю складову, ніж чоловіки – 81,2 та 63,4% відповідно. Водночас питанням підвищення цін на продукти та послуги найчастіше стурбовані люди віком 18-24 років – цей пункт обрали 83,4% молоді.

2. Підвищення цін на проїзд у громадському транспорті

За цю відповідь проголосували 62,7% опитаних – жінок на 5% більше, ніж чоловіків. Другий пункт найбільше турбує молодих людей від 18 до 24 років (72,9%), найменше за зростання цін на проїзд переживають жителі столиці від 45 до 54 років (58,3%).

3. Незаплановані забудови

Незапланованими забудовами біля будинків та у місцях відпочинку обурені 35% містян. Цікаво, що цим питанням стурбовані більше чоловіки, ніж жінки (на 5% більше відповідей). 45,2% громадян, які проголосували, – люди віком 55-60 років.

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4. Масові протести

За акції протесту проголосували найменше людей – 13%. Кияни віком 18-24 років та 55-60 років проголосували приблизно однаково – 21 та 22,6% відповідно.

Ще 4,8% респондентів обрали відповідь "інше", 4,5% – "важко відповісти", ще 2,7% – "нічого".

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