За е-квитки та парковку. Київ увійшов до ТОП-100 "розумних" міст світу

Пробки на дорогах, забруднення повітря та доступне житло є питаннями, що турбують киян

Столиця посіла 82 місце у рейтингу "розумних" міст / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ увійшов до ТОП-100 розумних міст світу. Столиця піднялася на 16 пунктів у світовому рейтингу Smart City Index та посіла 82 місце, обігнавши Рим, Стамбул та Лісабон.

Про це повідомляє керівник "розумного" Києва Петро Оленич в Telegram.

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Найкраща позитивна динаміка за рік лише у трьох міст — Ріяд (+23 пункти), Сарагоса (+33 пункти) та Сеул (+34 пункти).

"Дослідження Центру світової конкурентоспроможності IMD та Сінгапурського університету технології та дизайну враховує економічні і технологічні показники та опитування 15 тисяч місцевих жителів. Лідерами загального рейтингу стали Сінгапур, Цюріх та Осло", – написав він.

За його словами, у Києві серед онлайн-сервісів позитивно відзначено купівлю квитків у громадський транспорт, сервіси для паркування, е-документи. У той же час пробки на дорогах, забруднення повітря та доступне житло є питаннями, що турбують киян.

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Київ не потрапив до рейтингу з найкращим бізнес-кліматом

Рейтинг міст України за сприятливістю бізнес-клімату очолив Хмельницький із результатом 72,96 бала із 100 можливих. Про це повідомляв Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за результатами опитування підприємців.

При цьому Київ не потрапив навіть до першої двадцятки рейтингу. Столиця змогла зайняти лише 21 місце з 24 з рейтингом 44,1 бала. Це категорія міст із низьким індексом конкурентоспроможності.

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