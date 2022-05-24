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Церква не визнала "Святу Джавеліну" – скандал навколо мурала у Києві

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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24 травня, 21:00
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Автори роботи радять незадоволеним уважно розглянути ікони з мечами та списами
Мурал готовий, церква не оцінила / Колаж "Сьогодні"
Мурал готовий, церква не оцінила / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні митці творчої групи "Kailas-V" завершили роботу над муралом "Свята Джавеліна", який створили на фасаді будинку на вулиці авіаконструктора Антонова, 13 у Солом'янському районі Києва. Виявляється, через цей малюнок спалахнув скандал. Проти роботи виступила Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, що не сподобалося представникам церков.

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Чим незадоволені

Як повідомляється на сайті ради , вони висловили свій протест щодо створення цього муралу та направили його президенту України Володимиру Зеленському та меру Києва Віталію Кличку.

"Стіни багатоповерхівок у столиці є не приватною галереєю, а публічним простором, тому при створенні новітніх художніх продуктів на них просимо дотримуватися норм українського законодавства, яке зобов'язує з належною повагою ставитися до релігійних переконань членів українського суспільства", – обурюються у Раді.

Віруючих обурив образ Богородиці зі зброєю в руках. Вона тримає переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін", який використовують наші солдати проти російських агресорів.

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"Ми, віруючі люди України, висловлюємо категоричне не сприйняття та протест таким виразам публічного псевдомистецтва, які використовують релігійні почуття та символи як об'єкт пародії ", – зазначають українські релігійні діячі.

Раніше Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій закликала українську громадськість залишатися воїнами Світу та не популяризувати мат, зокрема на вуличних щитах та в рекламі.

Позиція творчої команди

Автори малюнку розповіли, що працювали над створенням Джавеліни 5 днів. За цей час біля малюнка проходило багато місцевих мешканців. Усім подобалася ця робота, люди про це розповідали журналістам, які знімали процес створення малюнка. Тільки один чоловік сказав, що йому байдуже те, що малюють на стіні.

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Для нас це звичайний арт-об'єкт – це мистецтво. Малюнок "Святої Джавеліни" ніяк не пов'язаний із церквою. Це не ікона. Робота не намальована у церкві. Можете згадати, скільки зараз продається футболок з різним зображенням Ісуса, а тут комусь не сподобалося те, що зробила наша команда. І найголовніше, якби нам не подобався цей малюнок, ми б його не малювали! Я не бачу нічого образливого для віруючих у цій роботі. І якщо сперечатися на цю тему, то нехай обурені подивляться на церковні ікони з Архангелом Михайлом, Гавриїлом. Там є зброя, і вона нікого не бентежить", – пояснила сайту "Сегодня" Яна Волк, керівник творчої групи "Kailas-V".

Військова творчість

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