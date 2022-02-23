Надзвичайний стан. Чи введуть комендантську годину у Києві – Кличко відповів

Режим НС в столиці України буде запроваджений щонайменше на 30 днів

Режим НС може передбачати комендантську годину. / Фото: Колаж: Сьогодні

На всій території України, зокрема і в Києві, найближчим часом запровадять надзвичайний стан. Однак в столиці поки що не будуть вводити комендантську годину.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 23 лютого.

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Він пояснив, що рішення про запровадження НС буде прийняте в найближчі 48 годин.

"Комендантську годину на території областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення", – сказав Кличко.

Які обмеження дістимуть в столиці

За словами мера Києва, з введенням надзвичайного стану, на територіях областей починають діяти так правила:

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працюватимуть оперативні штаби під головуванням голів ОДА чи КМДА,

встановлюються посилений контроль в'їздів та виїздів з території міст та областей,

може обмежуватися рух транспортний засобів та їх огляд,

встановлюється заборона проведення масових заходів,

забороняється проведення мітингів та можуть бути інші обмежувальні заходи.

Скільки діятиме режим НС

Секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявив, що на житті українців надзвичайний стан майже ніяк не може відбиватися радикально.

"Там є певний список речей у цьому законі про надзвичайний стан. Хочу сказати, що максимально коректно відпрацьовуватиметься вся ця ситуація, але за потреби відповідні органи діятимуть відповідно до чинного законодавства".

Він також зазначив, що надзвичайний стан запроваджується на 30 днів, але термін може бути продовжено.

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