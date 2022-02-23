Черезвычайное положение. Введут ли комендантский час в Киеве – Кличко ответил

Режим ЧС в столице Украины будет введен как минимум на 30 дней

Режим ЧС может предусматривать комендантский час. / Фото: Коллаж: Сегодня

На всей территории Украины, в том числе и в Киеве, в ближайшее время введут чрезвычайное положение. Однако в столице пока не будут вводить комендантский час.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 23 февраля.

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Он пояснил, что решение о введении ЧС будет принято в ближайшие 48 часов.

"Комендантский час на территории областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения", – сказал Кличко.

Какие ограничения будут достаться в столице

По словам мэра Киева, с введением чрезвычайного положения, на территориях областей начинают действовать следующие правила:

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будут работать оперативные штабы под председательством председателей ОГА или КГГА,

устанавливаются усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей,

может ограничиваться движение транспортных средств и их осмотр,

устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий,

запрещается проведение митингов и другие ограничительные мероприятия.

Сколько будет действовать режим ЧС

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что в жизни украинцев чрезвычайное положение почти никак не может отражаться радикально.

"Там есть определенный список вещей в этом законе о чрезвычайном положении. Хочу сказать, что максимально корректно будет отрабатываться вся эта ситуация, но при необходимости соответствующие органы будут действовать в соответствии с действующим законодательством".

Он также отметил, что чрезвычайное положение вводится на 30 дней, но срок может быть продлен.

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