Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Призыв резервистов ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Черезвычайное положение. Введут ли комендантский час в Киеве – Кличко ответил

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 14:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Режим ЧС в столице Украины будет введен как минимум на 30 дней
Режим ЧС может предусматривать комендантский час.
Режим ЧС может предусматривать комендантский час. / Фото: Коллаж: Сегодня

На всей территории Украины, в том числе и в Киеве, в ближайшее время введут чрезвычайное положение. Однако в столице пока не будут вводить комендантский час.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 23 февраля.

Реклама

Он пояснил, что решение о введении ЧС будет принято в ближайшие 48 часов.

"Комендантский час на территории областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения", – сказал Кличко.

Какие ограничения будут достаться в столице

По словам мэра Киева, с введением чрезвычайного положения, на территориях областей начинают действовать следующие правила:

Реклама
  • будут работать оперативные штабы под председательством председателей ОГА или КГГА,
  • устанавливаются усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей,
  • может ограничиваться движение транспортных средств и их осмотр,
  • устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий,
  • запрещается проведение митингов и другие ограничительные мероприятия.

Сколько будет действовать режим ЧС

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что в жизни украинцев чрезвычайное положение почти никак не может отражаться радикально.

"Там есть определенный список вещей в этом законе о чрезвычайном положении. Хочу сказать, что максимально корректно будет отрабатываться вся эта ситуация, но при необходимости соответствующие органы будут действовать в соответствии с действующим законодательством".

Он также отметил, что чрезвычайное положение вводится на 30 дней, но срок может быть продлен.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Боевики массово забирают жителей Донецка в военкоматы – эксклюзив Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве может остановиться общественный транспорт? Мы проверили слухи Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве раскупают товары первой необходимости (видео) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

25 505

заболело за неделю в Киeвe

-1%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3665

Евро (€)

32.9

Doodle Сегодня
23 февраля. Джонас Солк . 68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять