600 літрів пульпи і 100 цеглин, з яких побудований Київ – про Куренівську трагедію вирішили нагадати незвичайною інсталяцією

13 березня 1961 року – страшна дата в історії Києва. Вранці, коли жителі міста поспішали на роботу, прорвало земляну дамбу, що перекривала Бабин Яр, куди 10 років зливали відходи виробництва з найближчих цегляних заводів. Зрештою вал рідкої глини, що сягав висоти 14 метрів і у ширину до 20 метрів, пронісся по Куренівці, змітаючи все на своєму шляху. З тих пір минуло рівно 60 років.

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Багато років про трагедію взагалі не згадували на високому рівні, нібито її й не було. Лише у в 90-х роках біля Подільського трамвайного депо (раніше – депо імені Красіна) був встановлений пам'ятний знак, і сюди стали приходити кияни, щоб вшанувати пам'ять про загиблих. Зберуться тут і цієї суботи, 13 березня.

Мер Віталій Кличко відкрив пам'ятну інсталяцію до 60-річчя Куренівської трагедії. Подробиці про неї в останньому розділі. Фото: kyivcity.gov.ua

Страшніше, ніж вибух снаряда

За спогади очевидців, той день був похмурим і холодним, дув сильний вітер і йшов мокрий сніг. Співробітники трамвайного депо ім. Красіна виконували звичну для себе роботу – розчищали колії від піску і бруду. Район депо постійно підтоплювало: сюди стікала вода з пагорбів. Більша її частина, навіть без впливу Петровських цегляних заводів, надходила з Бабиного Яру. Але цього разу лило, як з відра. Рух транспорту на цій ділянці застопорився. Все сталося миттєво: о 9 годині 40 хвилин в депо зупинився годинник ...

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Фото: Музей історії Києва

Зі спогадів столяра трамвайного депо Василя Орленка, очевидця тих жахливих подій:

"За лічені хвилини до трагедії нам порадили забрати з гуртожитку дітей. Тоді ще ніхто нічого не розумів, але вже відчувалося якесть напруження. Вода з піском все прибувала. По дорозі помітив вагоновожату Надю, яка, рятуючись від раптової повені, перелазила через паркан, щоб сходинками піднятися на дах ангара, що стояв поруч. Пам'ятаю, я тоді ще чортихнувся – жінка-то вагітна була. Допоміг їй, а потім побіг за чотирирічної донькою Людою, що залишилася у нашій кімнаті на першому поверсі гуртожитку. Заодно прихопив двомісячну внучку свого колеги. У цей момент почув громоподібний звук, він швидко наближався. Тільки заліз з дітьми на другий поверх, як будівлю сильно трусонуло. Від страху я закрив очі, потім відкрив і побачив бруд ... багато бруду, схожого на густу сіру сметану. Було дуже тихо ... Це страшніше, ніж вибух снаряда. У гуртожитку затопило перший поверх і зруйнувало передню стіну. Наші життя врятував медпункт, який стояв якраз перед вікнами – він прийняв на себе основний удар селевої хвилі, і вона пішла лівіше, несучи уламки на житлові одноповерхові будиночки, що знаходяться поруч з депо. Коли дістався сходинками на дах, довелося взяти пелюшку з немовлям в зуби, щоб одна рука була вільна ... Скільки тоді людей загинуло ... Але часу не було на роздуми. Ті, що залишилися в живих забули, що таке режим роботи. Тижнями ми не бували вдома. На підмогу до нас прийшли працівники взуттєвої фабрики. Пам'ятаю, поруч з нашим гуртожитком знайшли бабусю з клунком в обох руках. Її, мабуть, підхопила хвиля, коли вона тікала ... Надя, якій я допоміг перелізти через паркан, теж загинула".

Цунамі з пульпи

Хвиля бруду з Бабиного яру мчала з одного боку по вулиці Теліги, впершись у трамвайний парк, а з іншого боку – з обриву вниз, повз Кирилівський монастир. Просто дивом не постраждала Кирилівська церква. Потік пульпи за 10-15 хвилин зніс все на своєму шляху: людей, транспорт, будинки і дерева.

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Фото: Музей історії Києва

Стадіон "Спартак" і територія трамвайного парку були залиті рідиною. У лікарні Павлова затопило підвал. Посеред вулиці Фрунзе лежав трамвай, який накрило хвилею. Приватні будинки, які встояли в яру під потоком бруду, залило по самі дахи, на них ще до вечора залишалися люди.

Солдати розгрібали завали, відкопували загиблих. Багато городян хотіли допомогти, але їх не допускали – місце трагедії оточила міліція. Також заборонялося робити фотографії наслідків потопу – за людьми з фотоапаратами пильно стежили міліціонери і відбирали плівку.

Очевидці трагедії згадують, як людей відкопували з глини. Особливо страшно було в трамвайному депо, де працівники загинули на своїх місцях, не встигнувши втекти або сховатися. Їх впізнавали лише за одягом ...

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За офіційними даними, від селевого потоку загинули 150 людей, але кияни подейкують, що жертв було набагато більше. Нібито загиблих ховали на різних кладовищах міста, щоб не показати весь масштаб трагедії. А тих, хто отримав травми і каліцтва, взагалі ніхто не рахував – у людей були опіки, рвані рани, травми очей. Лише у трамвайному депо загинули 50 транспортників – вагоновожаті, кондуктори, бухгалтери, а 147 людей, які проживали в гуртожитку, залишилися без даху над головою.

Фото: Музей історії Києва

Щоб розчистити Куренівку від глини, знадобилося декілька тижнів. Наприклад, розгрібаючи бульдозерами сіру масу, працівники трамвайного депо побачили, що їхня двоповерхова адміністративна будівля ніби лезом зрізана – залишилася лише підлога з кахлів. Людей, які в ньому перебували, потім знайшли у ремонтних ямах.

Помста Бабиного яру

Багато хто називає Куренівську трагедію "помстою Бабиного яру". Радянська влада не дуже афішувала місце розстрілів у Бабиному яру. І замість увічнення пам'яті жертв нацизму, місце масових розстрілів було вирішено просто залити пульпою від цегельних заводів. Виходить, що Бабин яр помстився всім гігантським потопом.

До речі, роботи з замиву пульпою з Петровських цегляних заводів, були розпочаті в 1950 році. За десять років було намито більше 4 млн куб. м. Загальна площа намиву – близько 1 кв. км, шар – 30 метрів.

Через масове післявоєнне будівництво в місті виникла потреба у збільшенні виробництва цегли, що, своєю чергою, збільшило і кількість відходів. Пульпа надходила з Петровських цегляних заводів, розташованих на вулиці Сирецькій. Відходи зливали до Бабиного Яру. Щоб видобути глину для однієї цеглини, потрібно було 600 мілілітрів води. Після цього вона стає пульпою – мертвою водою, непридатною ні для чого.

Однією з головних причин катастрофи стала недосконалість проєкту, порушення технічних правил і умов експлуатації. Зокрема, замість бетонної дамби побудували земляну. Нікого не збентежило, що намив відбувався на висоті 40-60 м над рівнем району Куренівки. Пропускна спроможність дренажної системи становила лише 0,5 куб. м/сек, за норми для інженерної споруди першої категорії складності 13,4 куб. м/сек.

За кілька днів до катастрофи вода, що просочується крізь дамбу, заливала автотрасу, але цьому не приділяли належної уваги. Є свідчення, тогочасного голову виконкому Київради Олексія Давидова неодноразово попереджали про можливість прориву. Але "сіячів паніки" він просто виставляв за двері. До останніх хвилин, коли розмило значну частину дамби і вода почала стрімко рухатися вниз, Петровські заводи продовжували нагнітати пульпу в Яр. Міська легенда свідчить, що дізнавшись про трагедію Давидов вмить посивів. Також кажуть, що він застрелився, але сім'я Давидова це завжди заперечувала. Давидов помер у 1963 році. Офіційна причина – серцевий напад.

У радянські часи жертв Куренівської трагедії поминали рідні та друзі на своїх кухнях. Дехто просто несли квіти на Куренівку і залишали їх під стінами трамвайного депо або на місцях, де до трагедії стояли будинки. Силами співробітників депо тут був встановлений невеликий пам'ятник, де тепер, за традицією, збираються кияни в день трагедії.

Цього року поминати жертв Куренівської трагедії будуть скромно. Як розповіли сайту "Сьогодні" в КП "Київпастранс", масштабних заходів з цього приводу не заплановано.

"Буде тільки покладання квітів нашим керівництвом", – повідомили у "Київпастрансі".

Пам'ятна інсталяція

А ось на місці, де прорвало дамбу, відкриють пам'ятну інсталяцію. Як повідомляють у Меморіальному центрі Голокосту "Бабин яр", таким чином там хочуть нагадати про Куренівську трагедію, що сталася 60 років тому і вшанувати пам'ять загиблих.

"Саме тут сформувалася величезна хвиля з мулу, яка наживо поховала людей. В інсталяції ми реконструюємо цю пульпу. Закрита в спеціальному акваріумі, вона дозволяє побачити через тонке скло її справжню природу і вражаючу страшну силу ", – пояснює автор інсталяції, культурний діяч, художник, письменник Олег Шовенко.

Основа монумента складається з понад 100 різновидів цегли, з яких будувався Київ протягом останніх 200 років. На них можна розглянути клеймо кожної фабрики. Найстаріша цеглина в інсталяції 1843 року є цеглиною з відбитками дитячих рук замість клейма. Вгорі інсталяції в акваріумі зібрані всі 600 літрів пульпи, які знадобилися для створення всіх цеглин з основи.

Також в монумент вмонтовані монокуляри, які показують кадри з документального проєкту Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" і режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст". На унікальних кадрах можна побачити, як створювалося озеро з пульпи, яке стало причиною трагедії.

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