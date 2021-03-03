Чорні екрани в метро Києва. Де заробили табло з часом (фото)

Перед Новим роком в київському метрополітені заробили перші тестові табло, які показують час прибуття поїзда на перон станції. Новинку запустили на станції метро "Контрактова площа". Тепер користувачі соціальних мереж пишуть, що ці табло не працюють. Сайт "Сьогодні" з'ясував так це, і що відбувається з цим проектом.

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У компанії, яка займається установкою табло, пояснюють, що табло працюють поки в тестовому режимі. І при налагоджувальних роботах їх відключають. Установка устаткування проводитися тільки в нічний час, коли метро закрито для пасажирів.

"Табло на "Контрактовій площі" працює в тестовому режимі. Наприклад, сьогодні в системі проводяться певні роботи. Було прийнято рішення виключити табло на станції метро "Контрактова площа" на кілька годин. Але сьогодні їх знову включать, і пасажири будуть бачити час, коли поїзд приїде на станцію", – пояснює сайту "Сьогодні" Олег Хаврук, керівник компанії, яка займається установкою табло.

Поки табло працює тільки на станції "Контрактова площа", хоча конструкції вже змонтовані на станціях "Оболонь", "Святошин", "Харківська", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Поштова площа". У компанії не виключають, що вже в найближчі дні в тестовому режимі запрацює табло на станції метро "Оболонь".

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"Такими табло будуть обладнані всі станції столичної підземки. Ми плануємо завершити роботи до кінця цього року. На кожній станції з'явиться по 12 таких дисплеїв. Вони будуть розміщені парно (6 штук) по всій довжині платформи, щоб їх було видно пасажирам", – розповідає сайту "Сьогодні" Олег Хаврук.

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У компанії відзначають, що встановлювати конструкції дуже складно. Перш за все через жорсткі вимоги з безпеки в метрополітені. При монтажі табло дуже важко врізатися в стелю станцій – через пухкості бетону або затікання води. Тому їх кріплять на спеціальних стійках по центру перону.

"Проект дорогий. Ми поки не готові озвучити навіть приблизну суму. В процесі установки виникають додаткові зміни та коригування проектів. Табло будуть показувати час прибуття поїзда. Ми маємо намір його транслювати з певною періодичністю. Наприклад, кожну хвилину або через 30 секунд. З цього приводу зараз йде дискусія. Постійно бачити час на екрані, думаю, буде не цікаво пасажирам. До того ж, поїзд може пригальмувати на перегоні або додати швидкість, тому ми вирішили "ховати" час, а потім знову виводити його на табло", – додає Олег Хаврук.

Крім часу табло будуть показувати і інший контент: історичні сюжети, соціальну рекламу, про короновірус і як від нього вберегтися, комерційну рекламу. Але головна його функція – час прибуття на перон поїзда, вона залишиться незмінною.

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Нагадаємо, проєкт рішення встановити в підземці нові інформаційні табло з відліком часу до прибуття поїзда був зареєстрований в Київраді ще в 2018 році. Кияни скаржаться, що нинішня інформація про те, який час назад поїзд пішов, не тільки не допомагає, але і дратує .

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