Черные экраны в метро Киева. Где заработали табло с временем (фото)

Перед Новым годом в киевском метрополитене заработали первые тестовые табло, которые показывают время прибытия поезда на перрон станции. Новинку запустили на станции метро "Контрактовая площадь". Теперь пользователи социальных сетей пишут, что эти табло не работают. Сайт "Сегодня" выяснил так ли это, и что происходит с этим проектом.

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В компании, которая занимается установкой табло, поясняют, что табло работают пока в тестовом режиме. И при наладочных работах их отключают. Установка оборудования проводиться только в ночное время, когда метро закрыто для пассажиров.

"Табло на "Контрактовой площади" работает в тестовом режиме. Например, сегодня в системе проводятся определенные работы. Было принято решение выключить табло на станции метро "Контрактовая площадь" на несколько часов. Но сегодня их снова включат, и пассажиры будут видеть время, когда поезд приедет на станцию", – поясняет сайту "Сегодня" Олег Хаврук, руководитель компании, которая занимается установкой табло.

Пока табло работает только на станции "Контрактовая площадь", хотя конструкции уже смонтированы на станциях "Оболонь", "Святошин", "Харьковская", "Героев Днепра", "Минская", "Почтовая площадь". В компании не исключают, что уже в ближайшие дни в тестовом режиме заработает табло на станции метро "Оболонь".

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"Такими табло будут оборудованы все станции столичной подземки. Мы планируем завершить работы до конца этого года. На каждой станции появится по 12 таких дисплеев. Они будут размещены парно (6 штук) по всей длине платформы, чтобы их было видно пассажирам", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Хаврук.

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В компании отмечают, что устанавливать конструкции очень сложно. Прежде всего из-за жестких требований по безопасности в метрополитене. При монтаже табло очень тяжело врезаться в потолок станций – из-за рыхлости бетона или затекания воды. Поэтому их крепят на специальных стойках по центру перрона.

"Проект дорогостоящий. Мы пока не готовы озвучить даже приблизительную сумму. В процессе установки возникают дополнительные изменения и корректировка проектов. Табло будут показывать время прибытия поезда. Мы намерены его транслировать с определенной периодичностью. Например, каждую минуту или через 30 секунд. По этому поводу сейчас идет дискуссия. Постоянно видеть время на экране, думаю, будет не интересно пассажирам. К тому же, поезд может притормозить на перегоне или прибавить скорость, поэтому мы решили "прятать" время, а потом снова выводить его на табло", – добавляет Олег Хаврук.

Кроме времени табло будут показывать и другой контент: исторические сюжеты, социальную рекламу, про короновирус и как от него уберечься, коммерческую рекламу. Но главная его функция – время прибытия на перрон поезда, она останется неизменной.

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Напомним, проект решения установить в подземке новые информационные табло с отсчетом времени до прибытия поездабыл зарегистрирован в Киевраде еще в 2018 году. Киевляне жалуются, что нынешняя информация о том, какое время назад поезд ушел, не только не помогает, но и раздражает.

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