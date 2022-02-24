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Що робити жителям Києва, якщо раптом зникне вода – інструкція

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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24 лютого, 16:42
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На спеціальній карті позначені бювети, які функціонують
У місті може зникнути вода
У місті може зникнути вода / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у Києві найближчим часом станеться екстрена ситуація і місто залишиться без електрики, може й не бути води. Де у такому разі брати питну воду? Загалом у місті 183 адреси.

Усі бювети можна знайти на карті "Київводфонду" за посиланням.

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Де розміщені бюветні комплекси

  • вул. Ентузіастів, 21
  • вул. Райдужна, 17-21
  • перетин вулиць Андріївської та Братської
  • вул. Петропавлівська, 14-26
  • перетин вулиць Cолом'янської та Олександра Пироговського
  • вул. Славгородська (парк "Партизанська Слава")
  • вул. Ревуцького, 32
  • вул. Сабурова, 9/61
  • вул. Сабурова, 3
  • вул. Оноре де Бальзака, 63
  • бульвар Вигурівський, 6
  • вул. Милославська, 17а
  • вул. Милославська, 35
  • вул. Радунська, 5
  • вул. Оноре де Бальзака, 80
  • вул. Драйзера, 32
  • вул. Закревського, 23
  • проспект Лісовий, 18
  • вул. Жукова, 29
  • вул. Жукова, 45в
  • вул. Мілютенка, 7

Ви можете знайти найближчий до вас бюветний комплекс.

На карті синім кольором позначені бювети, що функціонують, а червоним – тимчасово несправні.

Напад Росії на Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

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Вранці 24 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл був чутний по всій території України.

Російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора. За останніми данними, збитих літаків уже шість.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про ситуацію в Україні та заявив, що президент наказав завдавати максимальних втрат загарбникам.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

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