Що робити жителям Києва, якщо раптом зникне вода – інструкція

На спеціальній карті позначені бювети, які функціонують

У місті може зникнути вода / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у Києві найближчим часом станеться екстрена ситуація і місто залишиться без електрики, може й не бути води. Де у такому разі брати питну воду? Загалом у місті 183 адреси.

Усі бювети можна знайти на карті "Київводфонду" за посиланням.

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Де розміщені бюветні комплекси

вул. Ентузіастів, 21

вул. Райдужна, 17-21

перетин вулиць Андріївської та Братської

вул. Петропавлівська, 14-26

перетин вулиць Cолом'янської та Олександра Пироговського

вул. Славгородська (парк "Партизанська Слава")

вул. Ревуцького, 32

вул. Сабурова, 9/61

вул. Сабурова, 3

вул. Оноре де Бальзака, 63

бульвар Вигурівський, 6

вул. Милославська, 17а

вул. Милославська, 35

вул. Радунська, 5

вул. Оноре де Бальзака, 80

вул. Драйзера, 32

вул. Закревського, 23

проспект Лісовий, 18

вул. Жукова, 29

вул. Жукова, 45в

вул. Мілютенка, 7

Ви можете знайти найближчий до вас бюветний комплекс.

На карті синім кольором позначені бювети, що функціонують, а червоним – тимчасово несправні.

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