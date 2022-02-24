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Что делать жителям Киева, если вдруг исчезнет вода – инструкция

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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24 февраля, 16:42
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На специальной карте обозначены бюветы, которые функционируют
В городе может пропасть вода
В городе может пропасть вода / Фото: Коллаж: Сегодня

Если в Киеве в ближайшее время произойдет экстренная ситуация и город останется без электричества, может и не быть воды. Где в таком случае брать питьевую воду? Всего в городе 183 адреса.

Все бюветы можно найти на карте "Киевводфонда" по ссылке.

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Где размещены бюветные комплексы

  • ул. Энтузиастов, 21
  • ул. Радужная, 17-21
  • пересечение улиц Андреевской и Братской
  • ул. Петропавловская, 14-26
  • пересечение улиц Cоломенской и Александра Пироговского
  • ул. Славгородская (парк "Партизанская Слава")
  • ул. Ревуцкого, 32
  • ул. Сабурова, 9/61
  • ул. Сабурова, 3
  • ул. Оноре де Бальзака, 63
  • бульвар Выгуровский, 6
  • ул. Милославская, 17-а
  • ул. Милославская, 35
  • ул. Радунская, 5
  • ул. Оноре де Бальзака, 80
  • ул. Драйзера, 32
  • ул. Закревского, 23
  • проспект Лесной, 18
  • ул. Жукова, 29
  • ул. Жукова, 45в
  • ул. Милютенко, 7

Вы можете найти ближайший к вам бюветный комплекс.

На карте синим цветом обозначены бюветы, которые функционируют, а красным – временно неисправны.

Нападение России на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операцию на территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

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Утром 24 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора. По последним данным, сбитых самолетов уже шесть.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Сайт "Сегодня" отслеживает происходящее: читайте онлайн.

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