Що таке Бабин Яр? Виявляється, багато українців не чули про трагедію і не знають, де він розташований

В рамках українсько-німецького театрального проєкту провели опитування – результати шокують

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві готуються до пам'ятної дати – 80-ї річниці початку страшної трагедії в Бабиному Яру, де були розстріляні тисячі ні в чому не винних дорослих і дітей. У столиці 29 вересня пройдуть заходи, присвячені цій трагічній сторінці в історії нашого міста.

Одним із цікавих подій стане театральний проєкт за участю німецьких і українських артистів під назвою "Бабин Яр. Реквієм".

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Щоб краще зрозуміти, як ставляться українці до теми Бабиного яру і що взагалі вони знають про нього, у всіх регіонах України було проведено опитування-анкетування.

ХТО І ЯК ПРОВОДИВ ОПИТУВАННЯ

Респондентам різних вікових груп задавали питання, пов'язані з трагедією в Бабиному Яру. До речі, опитування проводили і в парковій зоні біля станції метро "Дорогожичі".

"Ми розуміли, що велике дослідження нам зробити не вдасться. Тому і в Україні, і в Німеччині провели його власними силами. Анкети розсилалися для заповнення в різні міста України. Ми хотіли дізнатися, що про Бабин Яр знають наші співвітчизники. Ми навіть ходили з анкетами в парк-меморіал Бабин Яр. Спілкувалися з людьми, які там гуляли з собаками, сиділи на лавочках із кавою, з підлітками, які каталися там на скейтах. До речі, те ж опитування в Німеччині показав, що там 95% опитаних жителів нічого не чули про трагедію в Бабиному Яру. Тому німці дуже зацікавлені об'єктивно розкрити цю тему", – розповідає сайту "Сегодня" Влада Белозоренко, керівник театр-студії "11".

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У ШКОЛІ НЕ РОЗПОВІДАЛИ

Відповіді вражають; багато українців взагалі не чули про трагедію, яка сталася в окупованому Києві в 1941-1943 роках, а деякі вперше про неї дізналися від людей, які проводили опитування.

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Не всі українці знають, де саме в Києві перебуває Бабин Яр.

Багато хто зізнався, що в школі їм нічого не розповідали про страшну трагедію. Особливо це стосується людей, яким нині за 60 років.

"Я не пам'ятаю, щоб нам розповідали в школі про трагедію Бабиного Яру. Щось чула від родичів і знайомих. А потім прочитала в журналі "Юність" роман "Бабин Яр" Анатолія Кузнєцова", – написала в анкеті Тетяна, уродженка Києва, якій наразі 76 років.

При заповненні анкет у респондентів запитали: які асоціації у них викликають спогади про Бабин Яр. Більшість зазначили, що це – страх, смерть, жах, війна, геноцид і несправедливість.

ТРАГЕДІЯ МОЖЕ ПОВТОРИТИСЯ?

Учасники опитування вважають, що події Бабиного Яру можуть повторитися і в наш час. Так відповіли 50-67% опитаних із усіх вікових груп, які брали участь у дослідженні.

"Швидше за все, такі відповіді пов'язані з агресією Росії на сході нашої країни. Це об'єктивна реальність, і над цим варто задуматися", – каже Влада Белозоренко.

Які заходи пройдуть в Києві

29-30 вересня

Спектакль "Бабин Яр. Реквієм" можна буде подивитися двічі – 29 і 30 вересня

Місце: Центр художньої та технічної творчості "Печерськ"

Адреса: вулиця Московська, 3

Початок о 19:00

Вхід вільний



29 вересня

Для учнів 5-11 класів пройде Національний урок пам'яті у всіх установах середньої освіти в Україні. Урок включає презентацію освітньої платформи "Червона точка пам'яті" (онлайн)

Час: вранці, тривалість – 45 хвилин, комбінований формат

Захід проводять Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" спільно з Міністерством освіти і науки України

30 вересня

Презентація антології поезій про Бабин Яр "Яр смерті – Яр пам'яті"

Час: 18:00-20:00

Місце: Будинок актора, вулиця Ярославів Вал, 7

3 жовтня

Марш Пам'яті

Час: 12:00-13:45

Бабин Яр

Захід проводить Громадська організація "Марш пам'яті"

Щорічна соціальна ініціатива в пам'ять про трагедію, де учасники йдуть тим самим шляхом, якій йшли жертви 29 вересня 1941 року.

5 жовтня

Міжнародна наукова конференція "Масові розстріли під час Голокосту як кримінальний процес"

Час: 9:00-15:10

Виставка "Обличчя людей Бабиного Яру"

Час: 17:00-18:00

Місце: Національна наукова медична бібліотека України, вулиця Льва Толстого, 7

Прем'єра документального фільму "Бабин Яр. контекст" режисера Сергія Лозниці

Час: 19:00-22:00

Місце: Бабин Яр, головна сцена на площі біля Менори

Фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021, який вперше покажуть в Україні.