COVID-вакцинації в Києві не буде? Ми дізналися, що відбувається

Робити щеплення медпрацівникам повинні були почати в усіх великих регіонах

Вакцинація від коронавірусу в Києві повинна була початися 24 лютого. Однак, ймовірно, цього не станеться.

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Журналісти "Сьогодні" дізналися, що відбувається.

Що відбувається?

Вчора Україна отримала першу партію препарату CoviShield компанії AstraZeneca в кількості 500 тис. доз. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, старт масової вакцинації повинен відбутися 24 лютого в усіх великих регіонах країни.

"Перші сім областей, які отримають вакцину, – це Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир та Вінниця (один регіон він не назвав). Вакцинація починається після доставки вакцини", – сказав він.

Вакцинація відкладається?

Планувалося, що вакцинація розпочнеться одночасно у великих містах України. Передусім щеплення робитимуть співробітникам медустанов, де лікують пацієнтів з ковідом.

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В Києві планувалося, що кампанія почнеться 24 лютого – в Олександрівській лікарні і ще декількох медустановах. Проте зранку стало відомо, що вакцини не буде. Причини затримки не ясні.

"Може бути, вакцинація розпочнеться завтра", – повідомило "Сьогодні" джерело в лікарні.

Як повідомлялося раніше, в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу – першим щеплення отримав лікар з Черкащини.

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