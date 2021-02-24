Русский
$ 27,9
33,88
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

COVID-вакцинації в Києві не буде? Ми дізналися, що відбувається

24 лютого, 14:09

Віталій Андронік , Віталій Семченко

Робити щеплення медпрацівникам повинні були почати в усіх великих регіонах

Вакцинація від коронавірусу в Києві повинна була початися 24 лютого. Однак, ймовірно, цього не станеться.

Реклама

Журналісти "Сьогодні" дізналися, що відбувається.

Що відбувається?

Вчора Україна отримала першу партію препарату CoviShield компанії AstraZeneca в кількості 500 тис. доз. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, старт масової вакцинації повинен відбутися 24 лютого в усіх великих регіонах країни.

"Перші сім областей, які отримають вакцину, – це Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир та Вінниця (один регіон він не назвав). Вакцинація починається після доставки вакцини", – сказав він.

Вакцинація відкладається?

Планувалося, що вакцинація розпочнеться одночасно у великих містах України. Передусім щеплення робитимуть співробітникам медустанов, де лікують пацієнтів з ковідом.

В тренді
Смертельна бійка у центрі Києва: водій двома ударами вбив пішохода (відео 18+)
Реклама

В Києві планувалося, що кампанія почнеться 24 лютого – в Олександрівській лікарні і ще декількох медустановах. Проте зранку стало відомо, що вакцини не буде. Причини затримки не ясні.

"Може бути, вакцинація розпочнеться завтра", – повідомило "Сьогодні" джерело в лікарні.

Як повідомлялося раніше, в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу – першим щеплення отримав лікар з Черкащини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Скандальна професорка Більченко:
Скандальна професорка Більченко: "Будуть мене звільняти або вбивати, як Бузину"Інші новини
Нові магазини, доступні ціни та мобільні сервіси: чим
Нові магазини, доступні ціни та мобільні сервіси: чим "АТБ" здивує киян у 2021 роціІнші новини
Ціни на старі квартири зростають: скільки коштує житло на
Ціни на старі квартири зростають: скільки коштує житло на "вторинці" у КиєвіНерухомість
Що з горилою Тоні: стали відомі результати аналізів (фото)
Що з горилою Тоні: стали відомі результати аналізів (фото)Інші новини
Син депутата від
Син депутата від "Слуги народу" ганяв по Києву на швидкості 140 км/год. (відео)Влада
"Пігулковий" челендж: нові подробиці отруєння школяра у КиєвіІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти