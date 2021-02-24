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COVID-вакцинации в Киеве не будет? Мы узнали, что происходит

24 февраля, 14:09

Виталий Андроник , Виталий Семченко

Прививать медработников должны были начать во всех крупных регионах

Вакцинация от коронавируса в Киеве должна была начаться 24 февраля. Однако, по всей вероятности, этого не произойдет.

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Журналисты "Сегодня" узнали, что происходит.

Что происходит?

Вчера Украина получила первую партию препарата CoviShield компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, старт массовой вакцинации должен произойти 24 февраля во всех крупных регионах страны.

"Первые семь областей, которые получат вакцину, – это Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница (один регион он не назвал). Вакцинация начинается после доставки вакцины", – сказал он.

Вакцинация откладывается?

Планировалось, что вакцинация начнется одновременно в крупных городах Украины. В первую очередь прививать будут сотрудников медучреждений, где лечат пациентов с ковидом.

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В Киеве планировалось, что кампания начнется 24 февраля – в Александровской больнице и еще нескольких медучреждениях. Однако с утра стало известно, что вакцины не будет. Причины задержки не ясны.

"Может быть, вакцинация начнется завтра", – сообщил "Сегодня" источник в больнице.

Как сообщалось ранее, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.

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