Діяли як викрадачі: біля Ради патрульні відкрили лінійкою службовий автомобіль (фото)

У патрульних несподівано зачинилися двері службової Toyota Prius – вони вирішили не чекати фахівців, а відкрити авто самостійно

У понеділок, 31 травня, в Києві стався курйозний випадок з патрульними, у них зачинилися двері машини, але вони знайшли спосіб як потрапити всередину авто.

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Про це повідомляє "Телеграф".

Прямо біля Верховної Ради у Toyota Prius зачинилися двері. Правоохоронці вирішили не чекати приїзду фахівців, а відкрити авто самостійно. Для цього вони використали лінійку.

Фото: Ян Доброносов

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Відзначимо, що саме таким методом часто користуються викрадачі, коли розкривають автомобілі.

Фото: Ян Доброносов / Фото: Телеграф

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Відзначимо, що на даному етапі невідомо, що сталося і чому автомобіль поліцейських виявився закритим, а ключів не було поблизу. Але, автомобіль їм вдалося відкрити, хоч і нетиповим способом.

Реклама Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Раніше ми повідомляли, що жителька американського штату Колорадо Бейлі Брідлав поскаржилася на поліцейських, які зробили їй зауваження через занадто відверте вбрання. Інцидент стався в парку атракціонів Six Flags.