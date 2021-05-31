Діяли як викрадачі: біля Ради патрульні відкрили лінійкою службовий автомобіль (фото)

У понеділок, 31 травня, в Києві стався курйозний випадок з патрульними, у них зачинилися двері машини, але вони знайшли спосіб як потрапити всередину авто.
Про це повідомляє "Телеграф".
Прямо біля Верховної Ради у Toyota Prius зачинилися двері. Правоохоронці вирішили не чекати приїзду фахівців, а відкрити авто самостійно. Для цього вони використали лінійку.
Фото: Ян Доброносов
Відзначимо, що саме таким методом часто користуються викрадачі, коли розкривають автомобілі.
Фото: Ян Доброносов / Фото: Телеграф
Відзначимо, що на даному етапі невідомо, що сталося і чому автомобіль поліцейських виявився закритим, а ключів не було поблизу. Але, автомобіль їм вдалося відкрити, хоч і нетиповим способом.
Фото: Ян Доброносов
Фото: Ян Доброносов
Раніше ми повідомляли, що жителька американського штату Колорадо Бейлі Брідлав поскаржилася на поліцейських, які зробили їй зауваження через занадто відверте вбрання. Інцидент стався в парку атракціонів Six Flags.