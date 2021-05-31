Действовали как угонщики: возле Рады патрульные вскрыли линейкой служебный автомобиль (фото)

У патрульных неожиданно захлопнулась дверь служебной Toyota Prius – они решили не ждать специалистов, а открыть авто самостоятельно

В понедельник, 31 мая, в Киеве произошел курьезный случай с патрульными, у них захлопнулась дверь машины, но они нашли способ как попасть внутрь авто.

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Об этом сообщает "Телеграф".

Прямо возле Верховной Рады у Toyota Prius захлопнулась дверь. Правоохранители решили не ждать приезда специалистом, а вскрыть авто самостоятельно. Для этого они использовали линейку.

Фото: Ян Доброносов

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Отметим, что именно таким методом зачастую пользуются угонщики, когда вскрывают автомобили.

Фото: Ян Доброносов / Фото: Телеграф

Отметим, что на данном этапе неизвестно, что произошло и почему автомобиль полицейских оказался закрытым, а ключей не было поблизости. Но, автомобиль им удалось открыть, хоть и нетипичным способом.

Реклама Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Ранее мы сообщали, что жительница американского штата Колорадо Бэйли Бридлав пожаловалась на полицейских, которые сделали ей замечание из-за слишком откровенного наряда. Инцидент произошел в парке аттракционов Six Flags.