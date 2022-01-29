"Дистанційка" та спалах COVID-19. Ми дізналися, чи буде Київ у червоній зоні

У країні зростає захворюваність на коронавірус, а штам "Омікрон" поширюється все швидше

У столиці погіршилися COVID-показники / Фото: Колаж: Сьогодні

У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що ситуація з коронавірусом у Києві повністю прогнозована. Підйом захворюваності триває другий тиждень і не лише у Києві, а й у всіх регіонах. Але червона зона Києву ще не загрожує.

Про це сказав голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан сайту "Сьогодні".

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Показник госпіталізації

У Києві усі показники відповідають жовтій зоні.

"Незважаючи на високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник з госпіталізації. Проте, незважаючи на це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок збільшуватиметься", – розповів Рубан.

Червона зона у столиці

За його інформацією штам "Омікрон" зараз активно циркулює у Києві та превалює серед інших. При цьому Олег Рубан упевнений, що червона зона столиці поки що не загрожує.

"Поки дуже рано стверджувати, що Київ може перейти до червоної або помаранчевої зони. Ми проводимо активні протиепідеміологічні заходи та моніторинг за організованими колективами, особливо дитячими. На сьогодні закрито вже понад 68 шкіл столиці. Ці навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання", – сказав Рубан.

COVID-захворюваність в Україні зростає

За останній тиждень середня кількість нових випадків COVID-19 в Україні збільшилася до 18 987 на день, а середня кількість смертей становить у середньому 125 на день.

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"Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків становитиме 29 878 (25 012-34 266) протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39 241 (20 596-52 651) – протягом тижня 2-8 лютого 2022 року", – йдеться у прогнозі.

Але показники захворюваності залежатимуть від можливостей системи тестування, яка вже трохи перевантажена. Вже досягнуто рекорду позитивних ПЛР-тестів на добу (майже 36 тисяч).

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