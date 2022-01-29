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"Дистанционка" и вспышка COVID-19. Мы узнали, будет ли Киев в красной зоне

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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29 января, 07:00
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В стране растет заболеваемость коронавирусом, а штамм "Омикрон" распространяется все быстрее
В столице ухудшились COVID-показатели
В столице ухудшились COVID-показатели / Фото: Коллаж: Сегодня

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что ситуация с коронавирусом в Киеве полностью прогнозируемая. Подъем заболеваемости продолжается вторую неделю и не только в Киеве, но и во всех регионах. Но красная зона Киеву еще не грозит.

Об этом сказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сайту "Сегодня".

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Показатель госпитализации

В Киеве все показатели соответствуют желтой зоне.

"Несмотря на высокий показатель обнаружения вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель по госпитализации. Однако, несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.

Красная зона в столице

По его информации штамм "Омикрон" сейчас активно циркулирует в Киеве и превалирует среди других. При этом Олег Рубан уверен, что красная зона столице пока не грозит.

"Пока очень рано утверждать, что Киев может перейти в красную или оранжевую зону. Мы проводим активные противоэпидемиологические мероприятия и мониторинг за организованными коллективами, особенно детскими. На сегодняшний день закрыто уже более 68 школ столицы. Эти учебные заведения перешли на дистанционное обучение", – сказал Рубан.

COVID-заболеваемость в Украине растет

За последнюю неделю среднее количество новых случаев COVID-19 в Украине увеличилось до 18 987 в день, а среднее количество смертей составляет в среднем 125 в день.

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"Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет составлять 29 878 (25 012-34 266) в течение недели 26 января – 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596-52 651) – в течение недели 2-8 февраля 2022 года", – говорится в прогнозе.

Но показатели заболеваемости будут зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже немного перегружена. Уже достигнут рекорд положительных ПЦР-тестов в сутки (почти 36 тысяч).

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