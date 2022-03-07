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Для дітей, які рятуються від бомбардування, у київському метро почали крутити мультики (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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7 березня, 19:56
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Проектор встановили на станції метро "Дорогожичі"
Дітям показують мультфільм "Як Петрик П'яточкін слоників рахував" / Колаж "Сьогодні"
Дітям показують мультфільм "Як Петрик П'яточкін слоників рахував" / Колаж "Сьогодні"

У київському метро, яке зараз служить для людей, як укриття, для дітей влаштували кінотеатр.

Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович.

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Проектор встановили на станції метро "Дорогожичі". Діти показують мультфільми.

"У дитячому кінозалі на метро Дорогожичі нині "Петрік П'яточкін", – йдеться у повідомленні.

У метро для дітей влаштували кінотеатр / Колаж "Сьогодні"
У метро для дітей влаштували кінотеатр / Колаж "Сьогодні"

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У метро для дітей влаштували кінотеатр / Колаж "Сьогодні"
У метро для дітей влаштували кінотеатр / Колаж "Сьогодні"

У Києві метро переходить у режим бомбосховища

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що київський метрополітен припиняє перевезення громадян.

"Столичний метрополітен перейшов у режим укриття. Транспортні перевезення не здійснюватимуться", написав він.

У квітні 2021 року київська влада вирішили розконсервувати бомбосховища. За підрахунками фахівців таких об'єктів у Києві – близько п'яти тисяч. Усі притулки Києва, включаючи станції метро, здатні в разі потреби вмістити понад 2,8 млн людей.

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