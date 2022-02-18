Для пенсіонерів у Києві з'явиться безкоштовна послуга: як нею скористатися

У Києві стартувала кампанія з безкоштовної стерилізації домашніх тварин, яких утримують пенсіонери. Зробити це можна буде до 15 березня.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Скористатися послугою зможуть лише люди старшого віку, що мають пенсійне посвідчення та мешкають у столиці.
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Ветеринари стверджують, що домашні тварини іноді поповнюють чисельність безпритульних через безвідповідальність їхніх власників, тому важливо стерилізувати всіх тварин: як домашніх, так і вуличних.
Цю процедуру важливо зробити доступною для незахищених верств населення, до яких належать люди старшого віку.
Як будуть стерилізувати тварин
До середини березня пенсіонери зможуть безкоштовно стерилізувати своїх котів та собак у клініках комунального підприємства за умови попереднього запису за телефоном: 067-218-32-65.
Адреси клінік:
- вул. Вірменська, 29;
- вул. Електротехнічна, 5-А;
- вул. Ярославська, 13-А.
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