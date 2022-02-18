Для пенсионеров в Киеве появится бесплатная услуга: как ею воспользоваться

Использовать возможность можно будет до середины марта по нескольким адресам

В Киеве будут бесплатно стерилизовать животных. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве стартовала кампания по бесплатной стерилизации домашних животных, которые живут у пенсионеров. Сделать это можно до 15 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Воспользоваться услугой смогут только люди старшего возраста, имеющие пенсионное удостоверение и проживающие в столице.

Ветеринары утверждают, что домашние животные иногда пополняют численность бездомных из-за безответственности их владельцев, поэтому важно стерилизовать всех животных: как домашних, так и уличных.

Эту процедуру важно сделать доступной незащищенным слоям населения, к которым относятся люди старшего возраста.

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Как будут стерилизовать животных

До середины марта пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и собак в клиниках коммунального предприятия при предварительной записи по телефону: 067-218-32-65.

Адреса клиник:

ул. Армянская, 29;

ул. Электротехническая, 5-А;

ул. Ярославская, 13А.

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