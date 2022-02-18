Для пенсионеров в Киеве появится бесплатная услуга: как ею воспользоваться

В Киеве стартовала кампания по бесплатной стерилизации домашних животных, которые живут у пенсионеров. Сделать это можно до 15 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Воспользоваться услугой смогут только люди старшего возраста, имеющие пенсионное удостоверение и проживающие в столице.
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Ветеринары утверждают, что домашние животные иногда пополняют численность бездомных из-за безответственности их владельцев, поэтому важно стерилизовать всех животных: как домашних, так и уличных.
Эту процедуру важно сделать доступной незащищенным слоям населения, к которым относятся люди старшего возраста.
Как будут стерилизовать животных
До середины марта пенсионеры смогут бесплатно стерилизовать своих кошек и собак в клиниках коммунального предприятия при предварительной записи по телефону: 067-218-32-65.
Адреса клиник:
- ул. Армянская, 29;
- ул. Электротехническая, 5-А;
- ул. Ярославская, 13А.
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