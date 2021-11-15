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До 5 градусів морозу! Кияни попередили про похолодання – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
15 листопада, 17:00
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Вдень температура повітря підніметься максимум до 3 градусів тепла
Прогноз погоди на 16 листопада / Колаж "Сьогодні"
Прогноз погоди на 16 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 16 листопада, у Києві синоптики обіцяють холодну та суху погоду.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Найближчої ночі у столиці похолодає до -5 градусів. Вночі стовпчики в термометрі будуть коливатися від +2 до +3 градусів.

"У наступні дні може бути нестійка несприятлива погода з дощем, мокрим снігом і поривчастим вітром. Відповідно, сильно стрибатиме атмосферний тиск", – стверджує синоптик.

Якою буде погода в Україні. Фото: Наталії Діденко
Якою буде погода в Україні. Фото: Наталії Діденко

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У листопаді очікуються дощі та ранній сніг

У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, швидше за все, розтане, але вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки у 20-х числах невеликі морози повернуться.

Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

Раніше ми писали:

  • Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
  • Ми повідомляли, якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами на українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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