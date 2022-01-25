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До -7 та сніг! На Київ насувається негода – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 15:00
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Яку погоду чекати у столиці в середу, 26 січня, – з'явився свіжий прогноз від синоптиків
На вечір опади у місті можуть посилитись / Колаж "Сьогодні"
На вечір опади у місті можуть посилитись / Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 26 січня, весь день буде хмарною. Також у місті прогнозують сильний сніг, але вітру чекати не варто. Температура повітря триматиметься близько 2-х градусів морозу.

Про це повідомляє sinoptik.

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Протягом усього дня небо у Києві буде вкрите хмарами. Уночі йтиме сніг, але на ранок він має послабшати. У середині дня опадів не очікується, а ближче до вечора сніг поновиться.

Вночі температура повітря коливатиметься від -7 до -4 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від -6 до -2 градусів.

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