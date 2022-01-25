До -7 и снег! На Киев надвигается непогода – прогноз

Погода в Киеве завтра, 26 января, весь день будет облачная. Также в городе прогнозируют сильный снег, но ветра ждать не стоит. Температура воздуха будет держаться около 2 градусов мороза.
Об этом сообщает sinoptik.
На протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками. Ночью будет идти снег, но на утро он должен ослабнуть. В середине дня осадков не предвидится, а ближе к вечеру снег возобновится.
Далее по теме
Ночью температура воздуха будет колебаться от -7 до -4 градусов. Днем столбики термометров покажут от -6 до -2 градусов.