До -7 и снег! На Киев надвигается непогода – прогноз

Какую погоду ждать в столице в среду, 26 января, – появился свежий прогноз от синоптиков

На вечер осадки в городе могут усилиться / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 26 января, весь день будет облачная. Также в городе прогнозируют сильный снег, но ветра ждать не стоит. Температура воздуха будет держаться около 2 градусов мороза.

Об этом сообщает sinoptik.

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На протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками. Ночью будет идти снег, но на утро он должен ослабнуть. В середине дня осадков не предвидится, а ближе к вечеру снег возобновится.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -7 до -4 градусов. Днем столбики термометров покажут от -6 до -2 градусов.