До самого вечора дощ зі снігом: погода у Києві 12 лютого

У суботу, 12 лютого, по всій території України прогнозується потепління.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода
Температура повітря -1+3 градуси. Опади прогнозують уночі та першій половині дня. Вітер північно-західного спрямування, 4 м/с.
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Температура повітря вдень триматиметься на позначці +3, вночі зменшиться до -1 градусів.
Водіям потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції, а також не забувати включати габаритні вогні.
Яка буде температура у лютому?
Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сегодня", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу , на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.
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