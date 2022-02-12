Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
РНБО у Харкові РНБО у Харкові Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

До самого вечора дощ зі снігом: погода у Києві 12 лютого

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 лютого, 06:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Погода буде мінливою
Температура повітря вдень триматиметься на позначці +3. Колаж "Сьогодні"
Температура повітря вдень триматиметься на позначці +3. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 12 лютого, по всій території України прогнозується потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода

Температура повітря -1+3 градуси. Опади прогнозують уночі та першій половині дня. Вітер північно-західного спрямування, 4 м/с.

Температура повітря вдень триматиметься на позначці +3, вночі зменшиться до -1 градусів.

Водіям потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції, а також не забувати включати габаритні вогні.

Реклама

Яка буде температура у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сегодня", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу , на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Знову "мінування"? У Львові терміново виводять людей зі шкіл та ТРЦ Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві почали готувати фонтани до літнього сезону Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко До Києва прийшла весна! Свіжий прогноз на тиждень Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

22 267

захворіло за тиждень в Києві

+52%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Doodle Сьогодні
12 лютого. Микола Гоголь. Рівно 170 років знаменитий письменник припустився непоправної помилки: випадково чи навмисне спалив рукопис другого тома свого твору “Мертві душі”...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти