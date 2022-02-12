До самого вечора дощ зі снігом: погода у Києві 12 лютого

Погода буде мінливою

Температура повітря вдень триматиметься на позначці +3. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 12 лютого, по всій території України прогнозується потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода

Температура повітря -1+3 градуси. Опади прогнозують уночі та першій половині дня. Вітер північно-західного спрямування, 4 м/с.

Температура повітря вдень триматиметься на позначці +3, вночі зменшиться до -1 градусів.

Водіям потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції, а також не забувати включати габаритні вогні.

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Яка буде температура у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сегодня", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу , на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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