В Україні прогнозують дощ та сніг: погода 2 лютого

Цього дня в країні дуже холодно не буде, у багатьох областях прогнозують "плюсову" температуру

Україну накриють опади/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 2 лютого, буде хмарною та сніжною. Цього дня у більшості областей очікується "плюсова" температура. Швидкість вітру сягатиме 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні опадів не буде у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. У цих регіонах очікується хмарна погода. На решті території прогнозують дощ та сніг. Вітер — південно-західний, 5-10 м/с.

На заході стовпики термометрів коливатимуться від -1 до +2 градусів. На сході очікується 1-3 градуси тепла.

У північних регіонах прогнозують від -1 до +3 градусів. На півдні — 2-8 градусів вище нуля.

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У Києві опадів не буде, 0-2 градуси тепла, а в Сімферополі йтиме дощ — +6-8 градусів.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.