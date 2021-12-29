Добили постраждалого? У Києві рятувальники впустили з даху чоловіка (відео)

Через падіння постраждалий не отримав додаткових травм

Рятувальники перебувають на зв'язку з постраждалим / Колаж "Сьогодні"

У Києві рятувальники впустили травмованого чоловіка. Ноші із зафіксованим постраждалим упали з даху.

Відео з'явилося у telegram-каналі Типовий Київ.

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Що трапилося

Цієї ночі рятувальники зняли з даху гаража травмованого чоловіка. Він зазнав травми, коли наздоганяв грабіжників, які вкрали його особисті речі.

Коли рятувальники знімали чоловіка, то впустили його з даху. Відео вже з'явилося у Мережі.

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В якому стані постраждалий

Чоловік не отримав додаткових травм через падіння. Рятувальники зараз на зв'язку з постраждалим та візьмуть на контроль стан його здоров'я.

У КАРС проведуть позачергову перевірку та тестування спорядження, з яким працюють рятувальники.

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"Це дуже прикрий випадок, але, на щастя, людина не зазнала травм після падіння. Ми тримаємо контакт із постраждалим та зробимо все, щоб подібних випадків більше не було", – заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

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