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Добили пострадавшего? В Киеве спасатели уронили с крыши мужчину (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
29 декабря, 18:41
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Из-за падения пострадавший не получил дополнительных травм
Спасатели находятся на связи с пострадавшим / Коллаж "Сегодня"
Спасатели находятся на связи с пострадавшим / Коллаж "Сегодня"

В Киеве спасатели уронили травмированного мужчину. Ноши с зафиксированным пострадавшим упали с крыши.

Видео появилось в telegram-канале Типичный Киев.

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Что случилось

Этой ночью спасатели сняли с крыши гаража травмированного мужчину. Он получил травму, когда догонял грабителей, которые украли его личные вещи.

Когда спасатели снимали мужчину, то упустили его с крыши. Видео уже появилось в сети.

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В каком состоянии пострадавший

Мужчина не получил дополнительных травм из-за падения. Спасатели сейчас на связи с пострадавшим и возьмут на контроль состояние его здоровья.

В КАРС проведут внеочередную проверку и тестирование снаряжения, с которым работают спасатели.

"Это очень досадный случай, но, к счастью, человек не получил травмы после падения. Мы держим контакт с пострадавшим и сделаем все, чтобы подобных случаев больше не было", – заявил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

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