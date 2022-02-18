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Дощ та сильний вітер: погода у Києві 18 лютого

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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18 лютого, 07:00
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Цього дня в столиці України очікуються опади, однак морозу не буде
У Києві прогнозують дощ/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Києві прогнозують дощ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в п'ятницю, 18 лютого, буде вологою. Очікуються пориви вітру до 18 м/с. Морозу цього дня очікувати не варто.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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У столиці України в п'ятницю очікується невеликий дощ, можливо з мокрим снігом. Вітер — північно-західний з поривами до 15-18 м/с.

За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря у Києві цього дня коливатиметься від +4 до +6 градусів.

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Що робити під час сильного вітру?

  • Зачиніть всі вікна у квартирі. Під час особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.
  • Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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