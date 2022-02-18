Дождь и сильный ветер: погода в Киеве 18 февраля

В этот день в столице Украины ожидаются осадки, однако мороза не будет

В Киеве прогнозируют дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в пятницу, 18 февраля, будет влажной. Ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Мороза в этот день ждать не стоит.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Реклама

В столице Украины в пятницу ожидается небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. Ветер — северо-западный с порывами до 15-18 м/с.

По информации Укргидрометцентра, температура воздуха в Киеве в этот день будет колебаться от +4 до +6 градусов.

Реклама

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

Читайте также