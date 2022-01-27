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Дощ, сніг та мороз: погода у Києві 27 січня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 07:00
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Сьогодні у столиці йтимуть опади, а також прогнозують мороз
Через мороз у столиці можлива ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"
Через мороз у столиці можлива ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у четвер, 27 січня, буде сніжною та дощовою. У столиці прогнозують мороз. Стовпчики термометрів сягатимуть 6 градусів морозу.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні у Києві з ранку й до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, вдень і ввечері — дрібний дощ зі снігом.. Стовпчики термометрів коливатимуться від -6 до 0 градусів. Швидкість вітру — 1-3 м/с. Мороз на вулиці може спричинити ожеледицю на дорогах, тому водіям та пішоходам варто бути обережними!

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.

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