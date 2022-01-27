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Дождь, снег и мороз: погода в Киеве 27 января

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 января, 07:00
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Сегодня в столице будут идти осадки, а также прогнозируют мороз.
Из-за мороза в столице возможна гололедица/Коллаж: "Сегодня"
Из-за мороза в столице возможна гололедица/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в четверг, 27 января, будет снеговой и дождливой. В столице прогнозируют мороз. Столбики термометров будут достигать 6 градусов мороза.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Сегодня в Киеве с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Утром ожидается снег, днем и вечером — мелкий дождь со снегом. Столбики термометров будут колебаться от -6 до 0 градусов. Скорость ветра – 1-3 м/с. Мороз на улице может вызвать гололедицу на дорогах, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность!

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать про физическую активность, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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