Дим видно здалеку: у Києві горить приватна садиба (відео, фото)

У Києві на Райдужному горить дах приватного будинку. На місці вже працюють рятувальники.
Про це повідомив Telegram-канал Київ Оперативний.
Деталі
У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що горить дах будівлі. Площа загоряння – 40 квадратних метрів. Поки що немає інформації про загиблих чи постраждалих.
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Тушать пожежу 3 спецавтомобілі та 14 пожежників.
З початку року понад 50 тисяч пожеж
З початку року сталося 58 907 загорянь, 1133 особи загинули, 986 постраждали. Найбільше спалахів – 19 774 – було у житлових секторах.
Основні причини виникнення пожеж:
- необережне поводження з вогнем;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки.
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