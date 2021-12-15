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Дым видно издалека: в Киеве горит частный дом (видео, фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 16:55
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Информации о погибших или пострадавших пока не было
На месте работаю спасатели / Коллаж "Сегодня"
На месте работаю спасатели / Коллаж "Сегодня"

В Киеве на Радужном горит крыша частного дома. На месте уже работают спасатели.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев оперативный".

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Подробности

В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что горит крыша здания. Площадь возгорания – 40 квадратных метров. Пока нет информации о погибших или пострадавших.

Тушат пожар 3 спец-автомобиля и 14 пожарных.

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Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС Киева
Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС Киева

Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС Киева
Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС Киева

Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС Киева
Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС Киева

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С начала года более 50 тысяч пожаров

С начала года произошло 58 907 возгораний, 1133 человека погибли, 986 пострадали. Больше всего возгораний – 19 774 – было в жилых секторах.

Основные причины возникновения пожаров:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности.

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