Дихати неможливо: Київ увійшов до ТОП-15 міст з найбруднішим повітрям

В останні кілька днів кияни скаржаться забруднення повітря: запах паленої гуми, сморід і гар, які стають особливо відчутними вночі і вранці.
Так, жителі спального району Борщагівка в Святошинському районі столиці губляться в здогадах, що саме отруює їм життя. У місцевому пабліку десятки городян діляться своїми спостереженнями і викладають фото димних труб місцевих підприємств, які можуть бути джерелом забруднення повітря.
За даними користувачів соцмереж, схожа ситуація спостерігається на Академмістечку та Шулявці, на Теремках і у Вишневому, в районі площі Перемоги, на Подолі та в районі станцій метро "Славутич" і "Харківська".
За словами одного з членів групи, дихати було важко, ніби обпік легені, і смерділо чи сіркою, то чи гумою: "Через день захворів: болять легені і дере в горлі. Влітку така задимленість частіше відбувається: то торфовища горять, то лісові пожежі, то пилові бурі. Головне вчасно закрити вікна і перечекати ".
Дехто жартує, що коли сморід не відчувається – то це безкоштовний тест на COVID-19.
За даними ресурсу Iqair.com, який складає рейтинг міст за якістю повітря і забрудненням атмосфери, уранці 28 березня Київ перебував на 13-му місці цього сумного списку.
А дані ресурсу SaveEcoBot вказують, що найбільш забрудненими місцями столиці стали лівобережні райони – Деснянський, Дніпровський і Дарницький, в деяких місцях яких зафіксовано дуже шкідливий рівень забруднення – більше 200 одиниць. Також підвищений вміст шкідливих домішок в повітрі зафіксовано і в приміському Ірпені.
Нагадаємо, зі схожою ситуацією кияни зіткнулися наприкінці січня 2020 року, коли також фіксувалося підвищений вміст шкідливих домішок у повітрі.
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