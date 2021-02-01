Електронні черги і людські натовпи. Як розпочав роботу перший магазин IKEA в Україні (фото і відео)

Щоб стати в чергу, потрібно назвати свій номер телефону

У Києві сьогодні, 1 лютого, відкрився перший в Україні магазин шведської компанії IKEA. Сайт "Сьогодні" перевірив, як працює популярний у всьому світі магазин.

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Він розміщується на проспекті Степана Бандери, недалеко від Північного моста. Біля центрального входу в магазин натовп – близько 50 людей. Щоб потрапити всередину, потрібно вистояти чергу і зареєструватися. Журналіст "Сьогодні" простояв у такій черзі хвилин 15.

/ Фото: Сьогодні

Щоб поставити людину в чергу, співробітник просить назвати номер мобільного телефону. На нього прийде повідомлення з номером черги, а потім і дозвіл зайти в магазин.

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/ Фото: Сьогодні

"У нас працює спеціальна система пропуску. Це зроблено, щоб не допустити великого скупчення людей в приміщенні. Це зроблено з метою вашої безпеки через карантин. Чекати повідомлення доведеться до години", – розповіла працівниця.

Багатьох це дратувало, але люди записувалися і терпляче чекали повідомлення на мобільний.

"По-дурному все влаштовано. Я прийшов з дружиною, і тепер доведеться реєструватися обом", – обурювався чоловік.

Реєструватися доводилося всім. Співробітники не змогли пояснити, чи буде так завжди працювати магазин.

"Швидше за все, така пропускна система буде в перші дні. Поки не спаде ажіотаж. Людей дуже багато", – додає працівниця.

Свого дозволу журналіст чекав майже годину, за цей час черга на реєстрацію збільшилася вдвічі. Охорона перевірила номер з повідомлення на мобільному і дозволила зайти.

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За словами співробітників, площа магазину – близько 5000 кв. м. Там є і меблі, й елементи декору.

Відвідувачі кажуть, декору значно більше. Незважаючи на обмеження, людей у торговельному залі було дуже багато. Дехто знімав з обличчя маску.

Нагадаємо, раніше IKEA хотіла відкрити перший офлайн-магазин в Україні до кінця 2020 року.

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